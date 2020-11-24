Врач объяснил, когда пациент с Covid-19 перестает быть заразным

Человек, заболевший коронавирусом, перестает быть заразным для окружающих через 10 дней после появления симптомов.

Об этом заявил профессор, врач-анестезиолог Сергей Дубров.

— Научные исследования показывают, что через 8-10 суток после начала клинических проявлений коронавируса пациент уже не заразный. Даже если при ПРЛ-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса.

Сергей Дубров отметил, что именно тогда человек перестает быть контагиозным — способным распространять клетки вируса и заражать людей.

Врач отказывается тестировать на Covid-19 — что делать?

24 ноября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, каким должен быть план действий после появления первых симптомов коронавируса.

Он отметил, что если медики отказываются от проведения тестирования, нужно безотлагательно позвонить на горячую линию Минздрава: 0 800 60 20 19.

Виктор Ляшко призвал украинцев не ждать дома с симптомами 5-10 дней, а консультироваться с врачами и специалистами.