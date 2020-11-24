Раздельнянская районная больница Одесской области. Ее инфекционное отделение рассчитано на 45 мест, почти все заполнены. Но в дефиците не только кровати, но и кислород, которым спасают больных. Анестезиолог Иван Черненко ежедневно оказывается перед выбором, кому его дать, а кому нет.

Житомир, городская больница номер один. Всю страну поразил пост, который написала ее пациентка Ольга Грабарь. Женщина умоляла мэра помочь с кислородом. Через два дня после этого поста Ольга умерла.

Впрочем, руководство больницы недостатка кислорода опровергает. Смерть пациентки объясняют осложнениями из-за Covid-19. Но то, что перебои с поставками в палаты были — здесь подтверждают. Система не выдерживает холодов.

То, что в Украине масштабные проблемы с подключением коек к кислороду, не скрывают даже в Минздраве. Им обеспечены только 44% мест для лечения больных Covid, хотя должно быть 80.

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Впрочем, оборудование для подачи кислорода — это только полдела. Украинские больницы зависят еще и от предприятий. Они поставляют медицинский кислород. На много просьб мед учреждений об увеличении кислорода, предприятие вынуждено отказывать. Банально не хватает сырья, то есть жидкого кислорода.

Больница планирует закупить новую криоцистерну на 10 тонн.

Но и это не решит все проблемы. Ведь большинство украинских клиник оборудованы устаревшими системами. Кислород поступает в палаты через специальные магистрали — тоненькие трубы. Которые иногда не выдерживают необходимое давление. Если в начале осени они как-то справлялись, то сейчас полный коллапс.

Впечатляющая статистика, более 50% оборудования для поставки кислорода изношено. Коронавирус же ждать не собирается. Пока неповоротливая государственная машина найдет деньги, пока приобретет новое оборудование. Но кислород нужен здесь и сейчас. Поэтому врачи хватаются за любую альтернативу.

Для обеспечения больных кислородом в мире существуют шлемы-маски. В частности, их надевают на пациентов в американских клиниках. Этот способ поставки кислорода — не только комфортный, но и эффективнее, чем концентраторы.

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Работа в больницах Одессы во время эпидемии коронавируса также приводит к ежедневному психологическому и физическому истощению медиков.

В большинстве больниц города до сих пор нет кислородных станций, из-за чего врачи ежедневно вручную меняют баллоны с кислородом.