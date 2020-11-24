Лечение коронавируса: интервью с врачом Светланой Гук

Когда я читала в иностранных источниках первые новости о тогда еще неизвестной пневмонии, то совсем не могла представить масштабы ее распространения. Впрочем, как видим, никто не представил, не предостерег и не предусмотрел.

В Украине первые серьезные новости о коронавирусной болезни появились в начале января.

— Я отчетливо помню момент, когда посмотрела на календарь и подчеркнула дату 3 января. Тогда была пятница, конец рабочей недели, который стал началом больших перемен.

Два месяца спустя в Украине зафиксировали первый случай заражения. Компании перешли на дистанционную работу, правительство готовило ряд ограничений, а Минздрав разрабатывал стратегию действий.

11 марта в Украине объявили общенациональный карантин. Обеспокоенность и волнения перед неизвестным заставили людей скупать продукты и медикаменты. Позже нам запретили даже прогулки в парке.

Сегодня за окном ноябрь, суточный прирост инфицированных стабильно превышает 10 тыс. человек. Паники больше нет, осталась только усталость.

Когда болезнь передается воздушно-капельным путем, невозможно найти волшебную палочку, которая остановит инфицирование. Единственное, что мы можем сделать — это минимизировать риски заражения и понять принципы лечения.

Именно поэтому Факты ICTV подготовили интервью с опытным врачом, которая без суеты и преувеличений рассказала о болезни, которую дважды преодолела сама и каждый день помогает это делать другим.

Пульмонолог Светлана Гук заведует первым инфекционным отделением КГКБ №17. Сейчас это медучреждение может принять 60 пациентов.

— Люди сменяются, а койки и дня не бывают пустыми.

— Вам пришлось дважды пройти через болезнь, насколько разными были симптомы и принципы лечения?

— Впервые я переболела в июне, а во второй раз это был октябрь, то есть с разницей в четыре месяца. При первом инфицировании у меня были достаточно выраженные симптомы, но не тяжелые.

— Прежде всего это была необычайная слабость, она меня накрыла прямо на работе и так, что я ее заметила. Вообще я очень энергичный человек и могу упускать неприятные ощущения, но здесь практически не смогла двигаться. На следующий день сдала ПЦР и получила положительный результат. Тогда уже увеличилась температура до 38,5º, появилась боль в голове и суставах, но это легко снималось небольшими дозами нестероидных противовоспалительных препаратов.

Кроме этого я принимала обычную схему витаминов D, C, цинка и муколитик АЦЦ. Три дня была высокая температура, а потом все прошло. Слабость и одышка остались.

— На работе я таки сделала компьютерную томографию, хотя никому не советую. Мои сотрудники требовали это сделать, потому что чувствовали мою одышку, когда я вышла на работу. Но все было хорошо.

— Как вы поняли, что во второй раз подхватили вирус?

— В октябре совершенно случайно я узнала, что болею снова. Каждые две недели нас обследуют на иммуноглобулин M, который показывает острую стадию заболевания. Когда я получила положительный тест, то сразу сдала ПЦР (такой протокол).

Тогда померила температуру и оказалось, что у меня 37,6º. Но эту слабость и недомогание сначала принимала за усталость, поскольку не было других симптомов, которые бы меня насторожили.

— Хочу заметить, что в случае отсутствия скрининга я бы даже не узнала, что во второй раз болею коронавирусом.

ИФА-тест для медиков

Исследование методом ИФА определяет антитела иммуноглобулинов трех типов — А, М и G.

IgА/IgM показывают острую стадию болезни, а вот понимание, что вы переболели и у вас есть иммунитет, дает тест IgG.

Тестирование на иммуноглобулин М в больницах показывает, какие медики требуют подтверждения болезни методом ПЦР, а какие нет. Это делают для разгрузки лабораторий.

— Сколько пациентов может принять ваша больница?

— Именно в моем отделении есть 34 места для инфицированных коронавирусом. Отдельно есть 10 мест в реанимации (их сейчас пытаются увеличить до 12). Заполненность кроватей 100%, если пациента выписывают, то сразу место занимает другой человек.

У нас есть еще два корпуса, но пока они не развернуты для Covid-19, а оказывают помощь пациентам с политравмами.

— В это отделение к нам попадают люди, которые на правом берегу пострадали в результате ДТП, травматических повреждений, пулевых ранений или несчастных случаев. Это очень важная помощь, поэтому не хочется останавливать ее.

— Работают ли медики сверхурочно?

— Думаю, что да. Мы работаем и по полторы ставки, потому что людей действительно не хватает, особенно когда кто-то уходит на больничный или в отпуск. Тогда мы закрываем эти часы тем персоналом, что есть, и стараемся поддерживать друг друга.

— Все ли госпитализированные пациенты действительно нуждались в наблюдении врача?

— Если бы вы спросили в августе, я бы ответила, что далеко не все нуждались в госпитализации. Но все пациенты, которые попадают к нам сейчас, нуждаются в кислороде.

— К счастью, есть люди, которые быстро восстанавливаются, и мы их выписываем, однако достаточно много тех, кто долго находится в стационаре.

— Если человек дома лечится от Covid-19, что становится “колокольчиком” для госпитализации?

— Это снижение сатурации кислорода до показателя менее 94%, но при условии, что все правильно измерили. Также это могут быть симптомы, которые не характерны для человека: отек ног, отхаркивание крови или одышка при выполнении домашней работы.

Температура 39º и выше, которая плохо сбивается в течение пяти-семи дней от начала болезни.

— Эти симптомы должны заставить человека обратиться к врачу.

Мы придерживаемся протокола госпитализации и без надобности не принимаем больного в стационар.

— Отличается ли лечение детей и взрослых?

— Особо ничем не отличается. То есть это симптоматическое лечение, как и при любой вирусной инфекции, что не имеет четко определенного алгоритма действий. Дозы отличаются, но принципы лечения остаются неизменными.

— Что побуждает врачей без надобности назначать пациенту антибиотики?

— Здесь речь идет о незнании ситуации, страхах врачей и определенной психологической уязвимости перед пациентом.

— Это может показаться смешным, потому что медик должен опираться на знания. Однако когда врач не назначает антибиотик, то очень часто пациент говорит, что его совсем не лечат. Тогда происходит психологическое давление, и специалисту проще назначить антибиотик, чтобы его не обвиняли в бездействии. Правильный путь — не всегда самый легкий. Иногда очень сложно доказать пациенту, что антибиотик не нужен. Поэтому думаю, что медики просто идут более легким путем.

— Еще до пандемии коронавируса мир двигался в постантибиотическую эпоху, когда человечество все больше становится резистентным к антибиотикам. Насколько эта ситуация может ухудшиться после Covid-19?

— Со временем пандемия потеряет свою силу, и в сухом остатке мы получим масштабную резистентность к антибиотикам — и это действительно страшно.

— Человечество не научилось смотреть вперед. Мы боремся с тем, что у нас перед носом, и боимся того, что рядом, а на перспективу никто не смотрит. Думаю, что из этого ничего хорошего не получится.

— Если пневмонию спровоцировал Covid-19, то можно ли сказать, что это более сложная форма воспаления легких, чем при гриппе?

— Давайте я скажу, что они равны. Обе пневмонии являются вирусными и приводят к фиброзу (когда частица легкого “функционально отмирает” и остается просто соединительной тканью в форме рубца, — Ред.).Они равносильно могут протекать бессимптомно и быть случайно обнаруженными на КТ.

— Если во время уже гриппозных эпидемий сохранится эта дурная привычка делать КТ, мы также увидим много матовых стекол, которые раньше даже не диагностировали. Потому что не было необходимости делать томограмму во время температуры и вирусного процесса, пока не появляется одышка или другие проблемы с диагностикой. Сейчас мы видим тенденцию делать КТ при минимальном подозрении, и тогда находят пневмонию.

— Сколько времени для восстановления нужно легким, перенесшим ковидную или гриппозную пневмонию?

— Не важно, что стало возбудителем пневмонии: вирус, грибок или бактерия. Все зависит от того, насколько сильно раздражитель влиял на конкретные легкие, а не условную модель.

Есть много факторов различия: устойчивость тканей, хронические болезни, наличие или отсутствие предыдущих поражений или врожденные особенности. Легкие двух людей могут сильно отличаться.

— Глубина поражения любой ткани, и легких в частности, будет зависеть от агрессивности и длительности воздействия раздражителя. Если фактор был слабым и кратковременным, то ткань не успевает разрушиться, и после болезни может полностью восстановиться. Срок восстановления разный: от трех до шести месяцев.

— Если до пневмонии образ жизни человека достаточно повлиял на состояние легких (например, курение), то есть ли возможность восстановления органа после сложного поражения?

— Я не фаталист. Конечно, можно думать, что поврежденное курением легкое труднее перенесет поражения, но в организме все очень нелинейно.

— И как бы мы не прогнозировали, каждый опытный врач скажет, что всегда есть место чуду. Как в хорошем смысле, так и в плохом, когда все кажется очевидным, но вдруг происходит катастрофа.

Поэтому я бы не проводила такие параллели. Свое здоровье надо ценить и бросать курить. Это касается не только ковидного фиброза, но и вообще уважения к своему организму, который и без того каждый день терпит от нас десятки вредных привычек.

— Чтобы выявить пневмонию, нужно делать КТ или рентген?

— Если есть подозрение на бактериальную пневмонию, тогда назначают рентген в двух проекциях (прямой и боковой). Когда речь идет о вирусной пневмонии, то на начальных стадиях, даже при массивном поражении рентгеновская картина отсутствует.

Он может понадобиться только при плотных поражениях, когда снижается сатурация кислорода. Но в такой ситуации рентген ничего нового нам не покажет.

— Ваше мнение о коллективном иммунитете и какие временные рамки нужны для его выработки?

— Чем больше людей имеют искусственный или естественный иммунитет против болезни, тем быстрее останавливаются эпидемии. Для каждой инфекции уровень коллективного иммунитета разный, потому что обусловлен многими факторами.

— Я не скажу, сколько времени для этого необходимо. Если мы будем растягивать процесс заболевания, то, конечно, уменьшим нагрузку на медицинскую систему, которая и без того не выдерживает потока пациентов. Но тем самым мы останавливаем процесс обретения коллективного иммунитета. С другой стороны, со временем появится вакцина, которая искусственным путем ускорит формирование такой защиты.

Что известно о вакцинах от Covid-19

Компании Pfizer и BioNTech (США и Германия соответственно) успешно завершили третий этап клинических испытаний вакцины против коронавируса и заявили о ее успешности на 95%. Ранее промежуточный анализ исследования показывал 90% эффективности препарата.

Разработчики хотят выпустить до 50 млн доз вакцин в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Однако препарат нуждается в хранении при сверхнизких температурах, что может осложнить транспортировку вакцины. При температуре -70°C он сохраняется до шести месяцев, а в условиях +2 + 8°C — до пяти дней. Производители уверяют, что создали специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.

После этого американская компания Moderna заявила об эффективности своей вакцины на 94,5%. Эта разработка не слишком требовательна и выдерживает обычную температуру от +2 до + 8°C.

А вот вакцина от британской фармацевтической компании AstraZeneca показала среднюю эффективность на 70%. Однако это были промежуточные испытания в Великобритании и Бразилии.

Вакцинация украинцев

В первой половине 2021 года 4 млн украинцев получат бесплатную вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Прежде всего препарат получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди. Среди этих категорий полученные вакцины распределят равномерно.

Украина готова поставить вакцину сразу после того, как препараты пройдут официальную регистрацию. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что медицинская система способна сохранить холодовую цепь перевозки и хранения вакцины.

А пока этого не произошло — сохраняем спокойствие, дистанцию и здравый смысл.