Малюська анонсировал новый вид наказания в Украине за нетяжкие преступления

Министерство юстиции разработало законопроекты, которые предлагают альтернативное наказание вместо лишения свободы.

Это будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправления правонарушителей без изоляции от общества, считает министр юстиции Денис Малюська.

Законопроектом предлагается ввести новый вид наказания — пробационный надзор. Предполагается, что она будет применяться и в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания.

В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория — нетяжкие преступления.

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В качестве же дополнительного наказания пробация может быть применена, если суд назначил человеку другой вид наказания, например, исправительные работы или штраф.

— Сейчас система исполнения наказаний в Украине сфокусирована на изоляции человека, на физическом предотвращении совершения им повторного преступления в течение определенного периода. Наша задача — сместить фокус системы исполнения уголовных наказаний и обеспечить безопасность общества, — заявил Малюська.

Пробация в Украине

Служба пробации в Украине действует уже 5 лет. С начала 2020 году из нее прошло 105 тыс. правонарушителей, 58 тыс. состоит на учете органов пробации в настоящее время.

Процент рецидива среди людей, находящихся под наблюдением пробации, сейчас составляет 1,3%, еще около 3% лиц — уклоняются от отбывания наказания или нарушают условия наказания, не связанного с лишением свободы.

В министерстве отмечают, что один заключенный в тюрьме “стоит” государству более 10 тыс. гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это в десять раз меньше затраты — всего 900 грн в месяц за одного пробационера.

Государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и тому подобное.

Рейтинг тюрем

В Украине вводят систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем.

Она должна помочь регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний.

Система рассчитывать более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

Источник: Минюст