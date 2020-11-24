Погода на 24 ноября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 24 ноября в Украине будет солнечной, однако воздух будет оставаться влажным, в некоторых областях ожидаются незначительные осадки.

На Востоке синоптики прогнозируют мокрый снег и пасмурную погоду: днем ​​температура составит до +5°, ночью до -2°.

На Западе во всех областях ожидается облачная погода без осадков, температура ночью до +1°, днем ​​до +6°.

На Юге синоптики традиционно прогнозируют теплую погоду: днем ​​термометры покажут до +8°, ночью — до +2°.

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На Севере также возможен мокрый снег. Температура ночью до 0°, днем ​​до +6°.

В Центре синоптики обещают дожди и прохладную погоду: ночью до +1°, днем ​​до +6°.

В Киеве облачно с прояснениями, возможны осадки: днем ​​температура воздуха прогреется до +6°, вечером столбик термометра опустится до +1°.

Прогноз погоды в Украине на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозировали теплее конец осени, чем это было в предыдущие годы. Декабрь пройдет без сильных морозов.

Более подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на Фактах ICTV.