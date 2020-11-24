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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

МВФ оценил налоговую политику Украины

В Международном валютном фонде считают, что Украина ведет налоговую политику на два фронта: занимается обновлением налоговой системы и одновременно ставит под сомнение действующие ее положение.

Соответствующий вывод сделал Департамент по фискальным вопросам МВФ. В ведомстве похвалили значительные усилия Украины в направлении модернизации международных аспектов налога на прибыль, но предостерегли от опасности его отмены из-за желания отдельных лиц.

— Налоговая политика в Украине ведется на два фронта. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы, а с другой под сомнение ставятся основные положения существующей системы, — говорится в отчете.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой приезд миссии МВФ.

Он заверил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by и добавил, что все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.

Источник: МВФ

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