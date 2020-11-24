PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Ушло больше 60%: на что потратили деньги из коронавирусного фонда

Из Фонда борьбы с Covid-19 использовали уже 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

На меры в сфере здравоохранения заложено 18,5 млрд грн. Из них уже потратили 7,8 млрд.

На что пошли средства:

  • повышение надбавок и доплат медработникам — 4,2 млрд грн;
  • строительство и ремонт приемных отделений — 1,7 млрд грн;
  • обеспечение лабораторий и закупки средств индивидуальной защиты — 0,8 млрд грн;
  • закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц — 0,5 млрд грн;
  • на закупку аппаратов ИВЛ — 42 млн грн;
  • местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом — 571 млн грн.

На меры в сфере социальной защиты использовали 9,4 млрд грн грн, большая часть из которых ушла Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, 1,7 млрд грн — Фонду социального страхования.

Читайте: Как помогают бизнеса на карантине за рубежом и в Украине

На меры в сфере стимулирования экономики выделили 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн. Средства в частности пошли на строительство реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования.

А вот на обеспечение правопорядка использовали почти все средства — 2,5 млрд грн из 2,7 млрд.

Помощь бизнесу

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по поддержке бизнеса, который пострадал на фоне пандемии и карантина.

Финансирование украинского бизнеса на время карантина будет происходить за счет Фонда по борьбе с Covid-19.

Предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат 8 тыс. грн.

Источник: Кабмин

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка