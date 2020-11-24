Из Фонда борьбы с Covid-19 использовали уже 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

На меры в сфере здравоохранения заложено 18,5 млрд грн. Из них уже потратили 7,8 млрд.

На что пошли средства:

повышение надбавок и доплат медработникам — 4,2 млрд грн;

строительство и ремонт приемных отделений — 1,7 млрд грн;

обеспечение лабораторий и закупки средств индивидуальной защиты — 0,8 млрд грн;

закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц — 0,5 млрд грн;

на закупку аппаратов ИВЛ — 42 млн грн;

местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом — 571 млн грн.

На меры в сфере социальной защиты использовали 9,4 млрд грн грн, большая часть из которых ушла Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, 1,7 млрд грн — Фонду социального страхования.

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На меры в сфере стимулирования экономики выделили 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн. Средства в частности пошли на строительство реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования.

А вот на обеспечение правопорядка использовали почти все средства — 2,5 млрд грн из 2,7 млрд.

Помощь бизнесу

24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по поддержке бизнеса, который пострадал на фоне пандемии и карантина.

Финансирование украинского бизнеса на время карантина будет происходить за счет Фонда по борьбе с Covid-19.

Предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат 8 тыс. грн.