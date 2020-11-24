Из Фонда борьбы с Covid-19 использовали уже 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.
На меры в сфере здравоохранения заложено 18,5 млрд грн. Из них уже потратили 7,8 млрд.
На что пошли средства:
- повышение надбавок и доплат медработникам — 4,2 млрд грн;
- строительство и ремонт приемных отделений — 1,7 млрд грн;
- обеспечение лабораторий и закупки средств индивидуальной защиты — 0,8 млрд грн;
- закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц — 0,5 млрд грн;
- на закупку аппаратов ИВЛ — 42 млн грн;
- местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом — 571 млн грн.
На меры в сфере социальной защиты использовали 9,4 млрд грн грн, большая часть из которых ушла Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, 1,7 млрд грн — Фонду социального страхования.
Читайте: Как помогают бизнеса на карантине за рубежом и в Украине
На меры в сфере стимулирования экономики выделили 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн. Средства в частности пошли на строительство реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования.
А вот на обеспечение правопорядка использовали почти все средства — 2,5 млрд грн из 2,7 млрд.
Помощь бизнесу
24 ноября президент Владимир Зеленский анонсировал новые меры по поддержке бизнеса, который пострадал на фоне пандемии и карантина.
Финансирование украинского бизнеса на время карантина будет происходить за счет Фонда по борьбе с Covid-19.
Предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат 8 тыс. грн.