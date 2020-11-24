Prozorro начнет определять критерии добропорядочности в электронном формате

С 3 декабря система Prozorro будет переводить все требования к бизнесу и заказчиков в закупках в электронный формат, которые могут стать причиной для отказа в участии в торгах.

Первыми перейдут в электронный формат критерии добродетели. Критериям добропорядочности будут определяться, не нарушал ли участник торгов требований законодательства, в частности антикоррупционного, не имеет ли он налоговой задолженности.

— Все критерии по добродетели поставщика будут выводиться в виде электронных полей в системе Prozorro, которые заказчик публикует для поставщика, а тот предоставляет необходимые документы и справки, — отметили в Prozorro.

Ранее критерии относительно предмета закупки и квалификации поставщиков заказчики прописывали в одном документе, который затем загружали в систему.

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По данным Prozorro, это приводило к тому, что потенциальным участникам нужно было открывать каждый тендер отдельно и внимательно просматривать все условия, чтобы не забыть о какой-то бумажке или требовании. Так повышалась вероятность ошибки участника при предоставлении документов и уменьшалась конкуренция.

По словам генерального директора Василия Задворного, с воплощением электронных критериев, вероятность того, что участники пропустят важную информацию о тендере, сводится к минимуму.

В дальнейшем в электронный формат будут переведены и другие критерии, по которым происходят публичные закупки. В частности, это квалификационные критерии (имеет поставщик необходимую квалификацию для поставки того или иного товара или оказания услуги) и критерии к предмету закупки (насколько товар, работы или услуги, предлагает поставщик, соответствуют требованиям заказчика).

Prozorro

С ноября 2020 года Prozorro ввел систему электронного документооборота. Органы власти и предприятия могут отправлять документы в режиме онлайн.

Чтобы отправить электронные документы, нужно зарегистрироваться в системе, создать соглашение и добавить необходимые материалы. Подписать их можно в режиме онлайн.

Источник: Prozorro