Сессия горсовета Львова открылась без мэра — реакция Андрея Садового

Без электронной системы для голосования, кресел в зале и представителей духовенства — 24 ноября части депутатов Львовского горсовета, в частности от Евросолидарности, Варты и Свободы, решили провести первое заседание нового созыва. Фракции Самопомощь и Голоса отказались.

Не было и мэра Львова Андрея Садового, он не успел вступить в должность после переизбрания во втором туре, который состоялся 22 ноября. ЦИК еще не объявила результаты голосования. Садовый считает это попыткой узурпации власти.

Однако в таком состоянии горсовет может действовать несколько недель. Этим трем фракциям, которые имеют 34 голоса, удалось собрать сессию, потому что имеют большинство. Депутаты приняли присягу и проголосовали за создание счетной комиссии, которая изберет временный президиум горсовета.

Садовый отказался подписывать решения сессии — до прояснения вопроса с его полномочиями.

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— С сегодняшнего дня ситуация с полномочиями непонятна, так как сессия фактически прекращает полномочия действующего городского головы. Наши юристы изучают ситуацию, жду разъяснений, — сказал он на брифинге.

Он также раскритиковал ЦИК, которая, по его мнению, могла еще 23 ноября установить результаты выборов мэра Львова.

19 ноября Львовская городская ТИК приняла постановление о проведении первой сессии горсовета в четверг, 3 декабря. Однако в день второго тура по выборам мэра, 22 ноября, изменила дату проведения сессии на вторник, 24 ноября.

Во втором туре выборов мэра Львова победил Андрей Садовой. Действующий мэр набрал 62,8% голосов избирателей, а его соперник — депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка — 37,2%.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Источник: Львівська міскрада