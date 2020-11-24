Что такое локдаун: какие ограничения предусматривает

В связи с негативной динамикой эпидемии коронавируса, в Украине ввели карантин выходного дня. Однако в случае ухудшения ситуации могут ввести локдаун. Это жесткая форма карантина, ограничивающая передвижение людей и предусматривающая запрет на работу предприятий некритической инфраструктуры.

Что такое локдаун

Локдаун — это жесткая форма карантина, при которой ограничены передвижения людей как внутри страны, так и за ее пределами. Работать остаются только важные структуры — продуктовые магазины, аптеки, предприятия непрерывного цикла, АЗС, органы власти и правопорядка.

Читайте: Нужен локдаун: почему в Украине не могут контролировать ситуацию с Covid-19

Также предполагается закрытие границ страны, возможное введение комендантского часа, остановка транспортного сообщения и метрополитена.

Локдаун в Украине

В Украине уже вводили локдаун с марта по май. Тогда предполагалось, что за это время система Минздрава подготовится к возможному наплыву пациентов с Covid-19.

В Украине были закрыты торговые центры, парки и культурные учреждения. Также не работали маленькие магазины, киоски и рынки. Было остановлено межобластное сообщение, железная дорога и авиационные перевозки.

В общественный транспорт в городах пускали только при наличии пропуска, было закрыто метро. Работало только такси.

Возможен ли повторный локдаун в Украине

Локдаун в Украине может быть объявлен после того, как суточный прирост новых случаев коронавируса составит 25-30 тыс., заявил в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.

Локдаун возвращается в Европе

Весной все страны Европы, кроме Швеции и Беларуси, вводили полный локдаун. Был остановлен транспорт, закрыты непродовольственные магазины, ТРЦ и прочее. Также были перекрыты границы.

С середины осени в Европе вернулись к частичному локдауну на срок от 14 до 30 дней такие страны:

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Уэльс;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

В некоторых странах запрещена работа общепита ночью, введен комендантский час. В общественных местах запретили собираться компаниями более 10 человек.

В Испании локдаун объявили целые регионы. Въезд и выезд из них невозможен без уважительной причины.

До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов во многих из этих стран перевели на дистанционное обучение.

Локдаун на Новый год и Рождество

В ВОЗ выступают за сохранение локдауна на Рождество, но предполагают, что такие жесткие ограничения на праздники могут спровоцировать протесты.

За введение жесткого карантина на Новый год и Рождество в Украине высказался и внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

По его мнению, достаточно ввести три-четыре недели локдауна именно на рождественские праздники.

Не против такой идеи и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, можно ввести двухнедельный локдаун и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

Локдаун — слово 2020 года

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.

Это режим изоляции, который вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса.

В списке претендентов были и другие слова и выражения, связанные с пандемией — коронавирус, дистанцирование и самоизоляция.