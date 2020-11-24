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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Ситуация с распространением Covid-19 в Украине остается сложной — за сутки 12 287 случаев

24 ноября коронавирус подтвердили еще у 12 287 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 647 976. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 299 358 пациентов, за сутки их количество увеличилось еще на 8 298 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 263 больных, за сутки подтвердили 188 новых летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Киев — 61 640 случаев;
  • Винницкая область — 15 658 случаев;
  • Волынская область — 22 221 случай;
  • Днепропетровская область — 30 606 случаев;
  • Донецкая область — 20 498 случаев;
  • Житомирская область — 27 157 случаев;
  • Закарпатская область — 21 903 случая;
  • Запорожская область — 25 242 случая;
  • Ивано-Франковская область — 32 826 случаев;
  • Киевская область — 32 301 случай;
  • Кировоградская область — 4 455 случаев;
  • Луганская область — 5 719 случаев;
  • Львовская область — 42 050 случаев;
  • Николаевская область — 15 745 случаев;
  • Одесская область — 38 766 случаев;
  • Полтавская область — 19 143 случая;
  • Ровенская область — 28 461 случай;
  • Сумская область — 23 896 случаев;
  • Тернопольская область — 26 051 случай;
  • Харьковская область — 51 992 случая;
  • Херсонская область — 8 869 случаев;
  • Хмельницкая область — 26 624 случая;
  • Черкасская область — 19 038 случаев;
  • Черновицкая область — 31 710 случаев;
  • Черниговская область — 15 405 случаев.

коронавірус в україні 24 листопада

Для сравнения, за минувшие сутки количество больных Covid-19 несколько уменьшилось. 23 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 10 945 человек. Общее количество инфицированных составляло 635 689 больных.

От Covid-19 23 ноября умерли 124 человека, выздоровели за сутки 4 143 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Фото: Dreamstime

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