24 ноября коронавирус подтвердили еще у 12 287 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 647 976. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 299 358 пациентов, за сутки их количество увеличилось еще на 8 298 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 263 больных, за сутки подтвердили 188 новых летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (1 422), Киевской (1 089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Киев — 61 640 случаев;

Винницкая область — 15 658 случаев;

Волынская область — 22 221 случай;

Днепропетровская область — 30 606 случаев;

Донецкая область — 20 498 случаев;

Житомирская область — 27 157 случаев;

Закарпатская область — 21 903 случая;

Запорожская область — 25 242 случая;

Ивано-Франковская область — 32 826 случаев;

Киевская область — 32 301 случай;

Кировоградская область — 4 455 случаев;

Луганская область — 5 719 случаев;

Львовская область — 42 050 случаев;

Николаевская область — 15 745 случаев;

Одесская область — 38 766 случаев;

Полтавская область — 19 143 случая;

Ровенская область — 28 461 случай;

Сумская область — 23 896 случаев;

Тернопольская область — 26 051 случай;

Харьковская область — 51 992 случая;

Херсонская область — 8 869 случаев;

Хмельницкая область — 26 624 случая;

Черкасская область — 19 038 случаев;

Черновицкая область — 31 710 случаев;

Черниговская область — 15 405 случаев.

Для сравнения, за минувшие сутки количество больных Covid-19 несколько уменьшилось. 23 ноября коронавирус в Украине подтвердили у 10 945 человек. Общее количество инфицированных составляло 635 689 больных.

От Covid-19 23 ноября умерли 124 человека, выздоровели за сутки 4 143 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.