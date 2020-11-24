Украина пригласила присоединиться Черногорию к Крымской платформе

В Киеве состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров с послом Черногории Драгицею Понорац. Джапаров пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформы.

Понорац заявила о четкой позиции Черногории о непризнании временной оккупации Крыма Российской Федерацией, сообщили в МИД.

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— Джапаров выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе, — рассказали в МИД.

Саммит Крымской платформы

Саммит Крымской платформы состоится в мае 2021 в Киеве.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень неправительственных экспертов.