PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Украина пригласила присоединиться Черногорию к Крымской платформе

В Киеве состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров с послом Черногории Драгицею Понорац. Джапаров пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформы.

Понорац заявила о четкой позиции Черногории о непризнании временной оккупации Крыма Российской Федерацией, сообщили в МИД.

ЧитайтеЕС расширил санкционный список РФ за строительство Керченского моста

— Джапаров выразила благодарность за поддержку и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале Крымской платформы и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе, — рассказали в МИД.

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств.

Второй — уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень неправительственных экспертов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка