НАН Украины представила прогноз развития эпидемии Covid-19 в Украине на период с 23 по 29 ноября 2020 года.

Эксперты высчитали, что до конца недели в Украине могут зафиксировать почти 95 тыс. новых случаев коронавируса.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших от Covid-19 достигнет 12 501, то есть до конца недели количество жертв болезни вырастет на 1 426.

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Украина на 6 месте в Европе по количеству новых случаев

По данным сайта Worldometers, по состоянию на 23 ноября Украина заняла шестую позицию среди стран Европы по количеству новых инфицированных коронавирусом.

По количеству летальных случаев за минувшие сутки Украина находится на 19 позиции в мире и на 12 в Европе.

Источник: НАН Украины