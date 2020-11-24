Нарушители будут наказаны: в Украине появится приложение для отслеживания контактных лиц

Украина может начать отслеживать контактных лиц больных коронавирусом с помощью цифрового приложения.

Об этом в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— Сейчас Министерство цифровой трансформации вместе с Минздравом разрабатывает все механизмы по отслеживанию и отправке всех контактных лиц на самоизоляцию. Но полноценный запуск приложения потребует изменений украинского законодательства, причем весьма существенных, — отметил Максим Степанов.

Министр добавил, что успешная практика отслеживания контактных лиц была обнаружена только в азиатских странах (Китай, Сингапур, Южная Корея), в частности, из-за особенностей их законодательства.

— Контактному лицу поступает СМС-сообщение с требованием пойти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если он откажется. Чтобы установить факт прохождения самоизоляции, необходимо предоставить доступ к персональным данным граждан, — подчеркнул глава Минздрава.

Также во время эфира Максим Степанов назвал критерий, при котором объявят локдаун в Украине.

Жесткий карантин может быть введен тогда, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.

Такое количество больных приведет серьезные трудности в медицинской системе, что может привести заполненность украинских больниц на 100%.