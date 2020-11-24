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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Забил стулом: в Киеве мужчина убил товарища из-за сломанного гаджета

В Киеве мужчина убил своего товарища с помощью стула. Мужчины вместе охраняли квартиру в многоэтажке, в которой и жили.

Владелец нанял их, пока не начался ремонт, ведь там лежало много строительных материалов на сотни тыс. грн.

Один из охранников Александр случайного разбил беспроводное устройство коллеги Василия. Это изрядно разозлило владельца гаджета и он набросился на товарища со стулом. Последних ударов он нанес с помощью ножки.

— Мне казалось, что он хотел меня наброситься, — комментирует событие убийца.

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На Черниговщине мужчина зарубил женщину

В Черниговской области мужчина зарубил женщину топором. Тело умершей он спрятал на территории котельной. После совершенного убийца отправился в полицию, чтобы заявить о ее исчезновении.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pexels

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