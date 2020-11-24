Зарплаты педагогов в 2021 году вырастут, несмотря на трудности из-за Covid-19 — Шкарлет

Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии коронавируса. В этом заверил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он отметил, что проект госбюджета на 2021 год предусматривает повышение окладов работников по Единой тарифной сетке дважды.

С 1 января 2021 года ставка работников бюджетной сферы, в частности сферы образования и науки, увеличится на 20%, а с 1 июля — еще на 8,3%.

Читайте: Как будут повышать зарплаты учителей в 2021

Сергей Шкарлет заверил, что средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены, поскольку в госбюджете на сферу образования заложено 173,8 млрд грн.

Также он напомнил, что с 1 сентября 2020 года зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников выросли на 5,8%.

Вместе с тем, Кабмин еще на год отложил повышение зарплат для учителей на 20-70%.

Согласно принятому ранее постановлению, в 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году — три, в 2022 году — 3,5 и с января 2023 — четыре.

Источник: Сергей Шкарлет