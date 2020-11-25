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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Доллар снова подорожал: курс валют на 25 ноября

25 ноября НБУ установил официальный курс доллара в Украине на уровне 28,37 грн/1$. Американская валюта немного подорожала, 24 ноября курс был 28,36 грн/1$.

Евро наоборот потерял свои позиции по отношению к гривне, курс в среду — 33,68 грн/1€, во вторник он был — 33,75 грн/1€.

Польский злотый и российский рубль остались на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 25 ноября:

  • $1 — 28,3741 грн;
  • €1 — 33,6801 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5413 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7347 грн.

Курс валют 25 листопада

Курс валют в Украине

Из-за колебаний курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах и евро.

Такая тенденция наблюдалась во время третьего квартала 2020 года, отчитывались в НБУ.

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