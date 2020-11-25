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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Хватит ошибок: МОН меняет подход к отбору школьных учебников

Из-за большого количества ошибок и неточностей, которые фиксируются в учебниках для обучения украинских школьников, МОН изменит подход к отбору учебных материалов.

В министерстве планируют усовершенствовать нормативную базу о Конкурсе среди авторов.

Кроме того, в ведомстве хотят лучше готовить и достойно платить экспертам, которые отбирают учебники.

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В планах также повысить уровень ответственности издательств, которые готовят материалы.

География по карте из фэнтези-игры

В феврале в украинском учебнике по географии нашли карту, которую разработали специально для компьютерной фэнтези-игры The Elder Scrolls V Skyrim.

В то же время он был рекомендован для использования МОН.

Подробнее о ситуации со школьными учебниками в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минобразования

Фото: Pixabay

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