Гендерная квота обеспечила высокое представительство женщин в местных советах — Кондратюк

Исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк приняла участие в открытии IV Украинского Женского Конгресса.

И. о. председателя парламента отметила, что несмотря на все изменения в мире, связанные с пандемией Covid-19, вызовы и трудности, с которыми сталкивается человечество и каждая отдельно взятая страна, “женское лидерство смело и уверенно идет вперед”.

— Мы являемся свидетелями глобальных изменений на политической и гендерной карте мира. Это и избрание президенткой Молдовы Майи Санду, и первая в истории США женщина-вице-президентка Камала Харрис, самая молодая в мире премьер-министр в Финляндии Санна Марин. Это формирование правительств с равным представительством женщин и мужчин, по принципу 50 на 50, в Канаде и Бельгии. Все это является ответом на общественный запрос относительно большего участия женщин в политике. Это результат борьбы женщин за свои права и глобальных изменений, произошедших в политике за последние годы. Политика перестала быть сугубо мужским делом, политика больше не имеет исключительно мужского лица, — отметила Елена Кондратюк.

По мнению и. о. председателя парламента, когда говорят о международном опыте борьбы за права и представительство женщин в политике, стоит замечать, признавать и гордиться теми позитивными изменениями, которые происходят в Украине.

— Самый главный успех этого года — несмотря на все опасения и переживания, несмотря на некоторый скепсис и непонимание, которые все еще присутствуют в обществе — гендерные квоты на местных выборах сработали, — подчеркнула она.

По предварительным подсчетам, отметила Елена Кондратюк, среди избранных на выборах 25 октября кандидатов почти 36% составляют женщины. В областных советах 27% избранных депутатов являются женщинами; в районных — почти 34%. Партии-лидеры по количеству полученных мандатов провели в местные советы от 34% до 40% женщин.

И. о. председателя Верховной Рады добавила, что парламент впервые выставил требование до 40% наличия лиц одного пола в избирательных списках партий. Украина также впервые получила опыт проведения местных выборов по такой квоте.

— И мне кажется, что первый шаг на этом пути оказался правильным и результативным, — отметила Елена Кондратюк.

По ее мнению, такой успех и представительство женщин был бы невозможен без активной позиции Украинской Женского Конгресса и Верховной Рады Украины.

— Все это произошло благодаря организаторам, партнерам и участникам Украинского Женского Конгресса. Не могу не отметить роль политических партий, парламента как института, который выступает источником этих изменений, и МФО Равные возможности. Именно Верховная Рада задает новые стандарты равных прав и возможностей в законодательстве. Мы долго шли к этому — не один созыв борьбы за женские права в сессионном зале и вне его. И то, что мы увидели по результатам местных выборов — наше с вами общее достижение, которым стоит гордиться, — отметила Елена Кондратюк.

По ее словам, не все на местных выборах 25 октября прошло идеально, поэтому стоит обсудить, почему гендерная квота не сработала в отдельных случаях, с какими стереотипами столкнулись женщины во время избирательной кампании, “почему не все партии поняли, что привлекать женщин в свои избирательные списки и делегировать женщин в местные советы — это лучшая инвестиция в собственное политическое будущее”.

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IV Украинский Женский Конгресс

IV Украинский Женский Конгресс проходит 25-26 ноября в г. Киеве при участии ведущих политиков, премьер-министра Украины, первой леди, народных депутатов Украины, мэров городов, международных и украинских экспертов. Организатор мероприятия — общественная организация Украинский Женский Конгресс.