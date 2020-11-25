Кабинет министров Украины принял законопроект О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины, в котором предлагают предупреждать избирателей о том, что кандидаты сменили фамилию, имя и отчество за полгода до выборов.
Решение приняли на заседании правительства 25 ноября. Также информация о смене инициалов будет вноситься в информационные буклеты и плакаты, а также будут обнародованы Центральной избирательной комиссией и территориальной избирательной комиссией.
— Необходимость таких изменений обусловлена частыми случаями введения в заблуждение избирателей кандидатами на соответствующих выборах относительно своей личности, — отметил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в социальных сетях.
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Во время кампании местных выборов была распространенная технология регистрации кандидатов-двойников, или так называемых клонов. Они перед выборами меняли фамилии, имени и отчества на идентичны рейтинговых кандидатов.
Местные выборов 22 ноября
Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.
Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) И Никополь (Днепропетровская обл.).
Источник: Василий Мокан