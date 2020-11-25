Министерство цифровой трансформации выделит 1 млн грн за поиск неисправности в приложении Дія. Такую инициативу выдвинули в рамках программы технической помощи USAID (Агентства США по международному развитию).

Призовой фонд разделят между специалистами, которые найдут программные ошибки. Для создания и проведения конкурса подберут специальную независимую организацию.

Она рассмотрит заявки специалистов и выберет из них наиболее компетентных, которые будут искать ошибки.

Читайте: Нарушители будут наказаны: в Украине появится приложение для отслеживания контактных лиц

Приложение Дія хотят приобрести за рубежом

В октябре Министерство цифровой трансформации сообщило о большом количестве обращений от иностранных партнеров.

Другие страны заинтересованы в приобретении приложения Дія. В частности Украины провела переговоры с властями Грузии и Японии.