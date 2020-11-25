Во Львове будут проводить бесплатное ПЦР-тестирование студентов на коронавирус.

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя областного лабораторного центра МЗ Наталья Иванченко-Тимко одном из изданий. Студент, имеющий признаки ОРВИ, должен обратиться в лабораторию научно-исследовательского института ЛНМУ имени Даниила Галицкого, чтобы сделать бесплатный тест.

— Этот проект позволит оперативно выявлять случаи заболевания среди активной категории населения — молодежи, и своевременно прерывать цепи его распространения, — отметила Наталья Иванченко-Тимко.

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По словам Иванченко-Тимко, тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, они возможно будут в период сессий.

Если у студента обнаружили коронавирус, вся группа автоматически на две недели идет на самоизоляцию на дистанционное обучение.

Во Львове планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб, которые будут поступать от вузов города. 25 ноября Львовская музыкальная академия первой прислала на проверку мазки проб.

Бесплатное тестирование на Covid-19 в КПВВ

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщила, что бесплатные тестирования на коронавирус могут проводить в медицинских пунктах сервисных центров на КПВВ на линиях разграничения с временно оккупированными территориями.

Она добавила, что 2021 году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ на линии разграничения.

Источник: Суспильне