Суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии крушения MH17

Суд в Гааге объявил, что будет концентрироваться на версии крушения пассажирского самолета MH17 над Донбассом, изложенной судебными следователями.

Таким образом, альтернативные версии, которые предлагала сторона защиты, заслушаны не будут.

По словам судьи, защите нужно доказать невиновность их подзащитного, а не доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего.

В суде подчеркнули, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований, некоторые из которых “можно было бы подать раньше”.

— Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени, — добавил судья.

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Суд по делу MH17

28 сентября в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о сбитом MH17.

Слушания проходят в отсутствие всех четверых обвиняемых — троих россиян — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Источник: Интерфакс