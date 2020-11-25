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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ — какие вопросы рассмотрят

25 ноября в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию относительно договоренностей, которые были достигнуты в Париже.

Учитывая это украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание для рассмотрения следующих вопросов:

  • освобождение удерживаемых лиц;
  • разблокирования российской стороной работы КПВВ;
  • финализация договоренности о 19 участках разминирования;
  • финализация договоренности о четырех новых участках разведения;
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
  • доступ международных гуманитарных организаций к людям, которых удерживают в заложниках.

Также, в начале заседания, Леонид Кравчук выразил негодования по поводу гибели от пули российского снайпера военнослужащего ВСУ.

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Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных.

Ранения украинского военного

Огнестрельное ранение украинский военный получил от пули снайпера вблизи населенного пункта Авдеевка.

Из-за срочной госпитализации раненого украинская сторона не открывала огонь. Об инциденте уже сообщили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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