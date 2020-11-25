Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ — какие вопросы рассмотрят

25 ноября в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.
Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию относительно договоренностей, которые были достигнуты в Париже.
Учитывая это украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание для рассмотрения следующих вопросов:
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокирования российской стороной работы КПВВ;
- финализация договоренности о 19 участках разминирования;
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
- доступ международных гуманитарных организаций к людям, которых удерживают в заложниках.
Также, в начале заседания, Леонид Кравчук выразил негодования по поводу гибели от пули российского снайпера военнослужащего ВСУ.
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Глава украинской делегации потребовал от представителей РФ расследование этого преступления и наказания виновных.
Ранения украинского военного
Огнестрельное ранение украинский военный получил от пули снайпера вблизи населенного пункта Авдеевка.
Из-за срочной госпитализации раненого украинская сторона не открывала огонь. Об инциденте уже сообщили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).