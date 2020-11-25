Украина получит €25 млн на развитие цифровой трансформации от ЕС

ЕС предоставит Украине €25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации. Деньги получит Министерство цифровой трансформации.
Первые €9,6 млн получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Читайте: Свидетельство о рождении, ИНН и другие документы: Дія обновила перечень услуг
— Цифровая трансформация является ключом к реформе любой сферы, а также к борьбе с коррупцией. Мы уже год строим цифровую государство, и Украина достигла впечатляющих успехов. Первые цифровые паспорта в мире и документы в приложении, удобные онлайн-услуги для бизнеса, быстрая регистрация ФЛП, — заявил Федоров.
Финансирование также будет касаться:
- разработки инфраструктуры для электронного управления;
- модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале Действие и в приложении Дия;
- визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;
- продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными Трембита;
- разработки общегосударственного персонального идентификатора — государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан.
Поможет Украине эстонская Академия электронного управления и испанский фонд FIIAPP Spain, которые помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и развития реестров.
ЄС надасть Україні 25 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається…
Опубліковано Михайло Федоров Середа, 25 листопада 2020 р.
Действие будет работать в банках
С 1 декабря 2020 украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении Дия.
Цифровой паспорта будет достаточно для идентификации клиента.
В то же время в кассу можно будет обратиться и с бумажными документами или ID-картой.
Источник: Михаил Федоров