Украина получит €25 млн на развитие цифровой трансформации от ЕС

ЕС предоставит Украине €25 млн финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации. Деньги получит Министерство цифровой трансформации.

Первые €9,6 млн получит Украина в рамках проекта EU4DigitalUA, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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— Цифровая трансформация является ключом к реформе любой сферы, а также к борьбе с коррупцией. Мы уже год строим цифровую государство, и Украина достигла впечатляющих успехов. Первые цифровые паспорта в мире и документы в приложении, удобные онлайн-услуги для бизнеса, быстрая регистрация ФЛП, — заявил Федоров.

Финансирование также будет касаться:

разработки инфраструктуры для электронного управления;

модернизации государственных е-услуг и разработки услуг на портале Действие и в приложении Дия;

визуализации информации о доступе к широкополосному интернету в Украине;

продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными Трембита;

разработки общегосударственного персонального идентификатора — государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан.

Поможет Украине эстонская Академия электронного управления и испанский фонд FIIAPP Spain, которые помогут в реализации проектов по электронным услугам, кибербезопасности и развития реестров.

ЄС надасть Україні 25 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації, якою займається… Опубліковано Михайло Федоров Середа, 25 листопада 2020 р.

Действие будет работать в банках

С 1 декабря 2020 украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении Дия.

Цифровой паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

В то же время в кассу можно будет обратиться и с бумажными документами или ID-картой.

Источник: Михаил Федоров