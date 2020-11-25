Украинцы смогут следить за расходами больниц на Covid-19 с помощью чат-бота

В Украине появился чат-бот, который будет контролировать расходы средств из бюджета для борьбы с пандемией коронавируса. Его создали представители общественной организации Антикоррупционный штаб.
Чат-бот под названием Медсестра Иванка будет доступен в мессенджерах Telegram и Viber. С помощью чат-бота можно:
- следить за ходом государственных закупок конкретного медицинского учреждения;
- пожаловаться на коррупцию;
- просмотреть статистику заболеваемости коронавирусом;
- проследить, какие товары закупают украинские больницы, и узнать их стоимость.
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Коронавирус в Украине
25 ноября стало известно о 13 882 новых случаях коронавируса в Украине. Всего были инфицированы 661 858 украинцев.
Пандемия унесла жизни 11 492 человек, за последние сутки зарегистрировали 229 летальных случаев.
За весь период удалось вылечиться 307 778 пациентам.