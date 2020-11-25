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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Украинцы смогут следить за расходами больниц на Covid-19 с помощью чат-бота

В Украине появился чат-бот, который будет контролировать расходы средств из бюджета для борьбы с пандемией коронавируса. Его создали представители общественной организации Антикоррупционный штаб.

Чат-бот под названием Медсестра Иванка будет доступен в мессенджерах Telegram и Viber. С помощью чат-бота можно:

  • следить за ходом государственных закупок конкретного медицинского учреждения;
  • пожаловаться на коррупцию;
  • просмотреть статистику заболеваемости коронавирусом;
  • проследить, какие товары закупают украинские больницы, и узнать их стоимость.

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Коронавирус в Украине

25 ноября стало известно о 13 882 новых случаях коронавируса в Украине. Всего были инфицированы 661 858 украинцев.

Пандемия унесла жизни 11 492 человек, за последние сутки зарегистрировали 229 летальных случаев.

За весь период удалось вылечиться 307 778 пациентам.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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