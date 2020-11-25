С 1 декабря 2020 года украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении Дія.

Цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

— При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт, — сообщили в НБУ.

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В то же время в кассу можно будет обратиться и с бумажными документами или ID-картой.

Получение посылок по электронным документам

В октябре в Украине ввели новшество, которое позволяет получать посылки и денежные переводы на Новой почте с помощью цифровых документов в приложении Дія.

Для этого необходимо продемонстрировать их работнику.

Подробнее о функциях приложения Дія читайте на Фактах ICTV.