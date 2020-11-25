PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Украинцам позволили обращаться в кассы банков с э-паспортами в приложении Дія

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении Дія.

Цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

— При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт, — сообщили в НБУ.

Читайте: Свидетельство о рождении, ИНН и другие документы: Дія обновила перечень услуг

В то же время в кассу можно будет обратиться и с бумажными документами или ID-картой.

Получение посылок по электронным документам

В октябре в Украине ввели новшество, которое позволяет получать посылки и денежные переводы на Новой почте с помощью цифровых документов в приложении Дія.

Для этого необходимо продемонстрировать их работнику.

Подробнее о функциях приложения Дія читайте на Фактах ICTV.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка