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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В Украине зафиксировали почти 14 тыс. новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 25 ноября 13 882 новых случая заражения коронавирусом. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Всего в стране 661 858 человек заболели коронавирусом. За минувшие сутки госпитализация понадобилась 1 818 пациентам.

Также за сутки зафиксировали 229 летальных случаев, всего — 11 492.

Выздоровели от Covid-19 307 778 человек, за сутки — 8 420.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

  1. г. Киев — 62 620 случаев;
  2. Винницкая область — 15 984 случая;
  3. Волынская область — 22 516 случаев;
  4. Днепропетровская область — 31 861 случай;
  5. Донецкая область — 20 868 случаев;
  6. Житомирская область — 27 368 случаев;
  7. Закарпатская область — 22 150 случаев;
  8. Запорожская область — 26 328 случаев;
  9. Ивано-Франковская область — 33 409 случаев;
  10. Киевская область — 33 262 случаи;
  11. Кировоградская область — 4 557 случаев;
  12. Луганская область — 5 793 случая;
  13. Львовская область — 42 874 случая;
  14. Николаевская область — 16 229 случаев;
  15. Одесская область — 39 742 случаи;
  16. Полтавская область — 19 679 случаев;
  17. Ровенская область — 28 860 случаев;
  18. Сумская область — 24 811 случаев;
  19. Тернопольская область — 26 329 случаев;
  20. Харьковская область — 52 538 случаев;
  21. Херсонская область — 9 141 случай;
  22. Хмельницкая область — 27 114 случаев;
  23. Черкасская область — 19 826 случаев;
  24. Черновицкая область — 32 067 случаев;
  25. Черниговская область — 15 932 случая.

Коронавирус в Украине 25 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

Для сравнения, 24 ноября коронавирус подтвердили у 12 287 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 647 976. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 263 больных, за сутки подтвердили 188 новых летальных случаев.

Фото: Dreamstime

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