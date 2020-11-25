Коронавирус в Украине 25 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 25 ноября 13 882 новых случая заражения коронавирусом. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Всего в стране 661 858 человек заболели коронавирусом. За минувшие сутки госпитализация понадобилась 1 818 пациентам.

Также за сутки зафиксировали 229 летальных случаев, всего — 11 492.

Выздоровели от Covid-19 307 778 человек, за сутки — 8 420.

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г. Киев — 62 620 случаев; Винницкая область — 15 984 случая; Волынская область — 22 516 случаев; Днепропетровская область — 31 861 случай; Донецкая область — 20 868 случаев; Житомирская область — 27 368 случаев; Закарпатская область — 22 150 случаев; Запорожская область — 26 328 случаев; Ивано-Франковская область — 33 409 случаев; Киевская область — 33 262 случаи; Кировоградская область — 4 557 случаев; Луганская область — 5 793 случая; Львовская область — 42 874 случая; Николаевская область — 16 229 случаев; Одесская область — 39 742 случаи; Полтавская область — 19 679 случаев; Ровенская область — 28 860 случаев; Сумская область — 24 811 случаев; Тернопольская область — 26 329 случаев; Харьковская область — 52 538 случаев; Херсонская область — 9 141 случай; Хмельницкая область — 27 114 случаев; Черкасская область — 19 826 случаев; Черновицкая область — 32 067 случаев; Черниговская область — 15 932 случая.