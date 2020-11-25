Коронавирус в Украине 25 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 25 ноября 13 882 новых случая заражения коронавирусом. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
Всего в стране 661 858 человек заболели коронавирусом. За минувшие сутки госпитализация понадобилась 1 818 пациентам.
Также за сутки зафиксировали 229 летальных случаев, всего — 11 492.
Выздоровели от Covid-19 307 778 человек, за сутки — 8 420.
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- г. Киев — 62 620 случаев;
- Винницкая область — 15 984 случая;
- Волынская область — 22 516 случаев;
- Днепропетровская область — 31 861 случай;
- Донецкая область — 20 868 случаев;
- Житомирская область — 27 368 случаев;
- Закарпатская область — 22 150 случаев;
- Запорожская область — 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область — 33 409 случаев;
- Киевская область — 33 262 случаи;
- Кировоградская область — 4 557 случаев;
- Луганская область — 5 793 случая;
- Львовская область — 42 874 случая;
- Николаевская область — 16 229 случаев;
- Одесская область — 39 742 случаи;
- Полтавская область — 19 679 случаев;
- Ровенская область — 28 860 случаев;
- Сумская область — 24 811 случаев;
- Тернопольская область — 26 329 случаев;
- Харьковская область — 52 538 случаев;
- Херсонская область — 9 141 случай;
- Хмельницкая область — 27 114 случаев;
- Черкасская область — 19 826 случаев;
- Черновицкая область — 32 067 случаев;
- Черниговская область — 15 932 случая.
Коронавирус в Украине
Для сравнения, 24 ноября коронавирус подтвердили у 12 287 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 647 976. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 263 больных, за сутки подтвердили 188 новых летальных случаев.