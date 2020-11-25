Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с начала пандемии коронавируса в Украине уволились почти 34 тыс. медицинских работников.

По его словам, это предварительные данные, более точная информация будет известна в конце декабря 2020 года.

— Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, а это около 34 тыс. Мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится текущий год, — сказал глава Минздрава.

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Стапанов отметил, что определенное количество таких медработников перешли на работу в другие медучреждения, которые не осуществляют лечение больных коронавирусом. Поэтому сейчас сложно сказать точное количество медиков, которые ушли из системы здравоохранения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случая коронавируса.

Всего в стране 661 858 человек заболели коронавирусом. За минувшие сутки госпитализация понадобилась 1 818 пациентам. Также за сутки зафиксировали 229 летальных случаев, в общем — 11 492. Оправилась от Covid-19 307 778 человек, за сутки — 8 420.