Бессимптомные больные коронавирусом являются двигателями эпидемии — Голубовская

Больные коронавирусом, которые переносят болезнь без симптомов, являются двигателями эпидемии. Об этом во время выступления на Украинском женском конгрессе сообщила главный врач-инфекционист Ольга Голубовская.

— Конечно, они заразны. Более того, эти больные и являются двигателями эпидемии. Из всей популяции людей наиболее часто бессимптомные формы встречаются у детей. И они часто являются двигателями любой эпидемии, потому что приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска.

Она добавила, если у ребенка есть признаки респираторного заболевания, то всем, кто в группе риска, желательно пройти тестирование на четвертый-пятый день с момента контакта.

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Голубовская о локдауне

Накануне Ольга Голубовская заявила, что поддерживает полный локдаун в Украине.

По ее мнению, нужно ввести жесткий карантин минимум на три недели, чтобы борьба с коронавирусом была эффективной.

Также она отметила, что полукарантинные меры не эффективные и приведут к большему распространению болезни.