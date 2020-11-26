Курс валют НБУ на 26 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 ноября, курс доллара на уровне 28,38 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Евро вырос в цене на 10 коп., Его курс составляет 33,78 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 26.11:

$1 — 28,38 грн;

€1 — 33,78 грн;

1 польский злотый — 7,56 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс доллара в 2021 году

К концу года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/1$, а среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, сейчас Нацбанк обладает достаточными резервами, чтобы, выходят на валютный рынок, устанавливать адекватный курс.