Франция не признает Нагорный Карабах — МИД

Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах, как это предлагал Сенат страны.
Резолюция французского парламента будет отклонена правительством страны, заявили в Министерстве иностранных дел Франции.
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— Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и в дальнейшем будет делать все, что от нее зависит, для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, — заявили в ведомстве.
Признание Карабаха
Верхняя палата парламента Франции одобрила резолюцию, призывающую правительство страны признать Нагорно-Карабахской республике.
Резолюцию поддержали 305 из 306 членов Сената, которые присутствовали во время голосования. Она носит рекомендательный характер.
Источник: МИД Франции