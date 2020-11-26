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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Кто не слышал, тот увидит: Кличко выпустил книгу со своими цитатами

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу со своими цитатами Кличко издал. В книге также есть карикатурные картинки к каждой фразе.

Городской голова на онлайн-презентации представил самоироничный сборник, в который вошли 14 самых ярких цитат.

— В период пандемии нам нужны положительные эмоции и хорошее настроение, которого нам в последнее время не хватает.

Вот несколько ярких цитат из книги:

  • Не каждый сегодня может смотреть в завтрашний день.
  • Два моих заместителя, четыре из которых…
  • Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть.
  • Пора готовиться к земле.
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
  • Кличко выдал: мэр Киева выпустил книгу со своими цитатами
Кто не слышал, тот увидит: Кличко выпустил книгу со своими цитатами / 7 фотографий

Кличко добавил, что планирует выдать и вторую часть своих цитат, ведь умение смеяться над собой, является очень важным.

Второе издание станет еще большим по объему и тиражом.

Местные выборы

Виталий Кличко победил на местных выборах 2020 и остался на посту городского головы. Киевляне раз отдали за него более 50% голосов, поэтому выборы прошли в один тур.

Кличко отметил, что для него и новых депутатов горсовета главным остается эффективная работа во время пандемии. Это касается превентивных мер и поддержки бизнеса.

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