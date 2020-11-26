PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

1 399 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 26 ноября зафиксировано 1 399 новых случаев коронавируса, всего заболело 64 019 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 227 жителей Киева, за сутки — 31 человек.

В то же время излечиться удалось 21 942 пациентам, за последние сутки болезнь побороли 505 человек.

Заболели:

  • 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет;
  • 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет;
  • 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 250, в Святошинськом — 202, Соломенском районе — 179.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Теги: , , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх