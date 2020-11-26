Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 26 ноября зафиксировано 1 399 новых случаев коронавируса, всего заболело 64 019 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 1 227 жителей Киева, за сутки — 31 человек.
В то же время излечиться удалось 21 942 пациентам, за последние сутки болезнь побороли 505 человек.
Заболели:
- 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет;
- 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет;
- 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов.
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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 250, в Святошинськом — 202, Соломенском районе — 179.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.