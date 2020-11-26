Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 26 ноября зафиксировано 1 399 новых случаев коронавируса, всего заболело 64 019 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 227 жителей Киева, за сутки — 31 человек.

В то же время излечиться удалось 21 942 пациентам, за последние сутки болезнь побороли 505 человек.

Заболели:

809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет;

502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет;

45 девочек от 9 месяцев до 17 лет;

43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 250, в Святошинськом — 202, Соломенском районе — 179.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: