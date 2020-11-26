Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что Украина ожидает вторую поставку лекарственного средства для лечения коронавируса — Ремдесивир.

По ее словам, всего было предусмотрено приобретение 28 200 флаконов лекарства, 14 тыс. Минздрав получил около двух недель назад.

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Сейчас первая партия распределена между регионами и доставлена ​​в больницы в полном объеме. 26 ноября ожидается вторая поставка Ремдесивира.

Заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова также отметила, что планируется пролечить препаратом около 5 тыс. больных с тяжелым течением коронавируса и средней тяжести.

Ремдесивир в Украине

10 ноября МЗ начал распределение препарата Ремдесивир для лечения больных коронавирус между больницами в регионах.

Ремдесивир входит в протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих странах мира.