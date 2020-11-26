В мире и Украине продолжает расти количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим страны продолжают усиливать карантин, в Украине также стали более серьезно говорить о возможности введения полного локдауна в декабре.

По состоянию на 26 ноября в мире более 60 млн человек заболели коронавирусом. Самая сложная эпидситуация в США, Индии и Бразилии.

В Украине подтвердили 677 189 случаев инфицирования Covid-19, суточный прирост составил более 15 тыс. человек, что стало очередным антирекордом. Больше всего случаев болезни выявили в Харьковской, Львовской, Одесской областях и Киеве.

Читайте: Коронавирус в мире: локдаун в Германии и испытания вакцины на детях

Из-за ухудшения эпидситуации в мире государства продолжают ужесточать карантин. Несмотря на то, что ряд европейских стран уже усилили меры, введение новых ограничений продолжается. В Германии усиливают карантинные меры перед рождественскими праздниками. В стране ограничивают частные собрания до пяти человек.

О том, что нужно вводить локдаун, серьезно заговорили и в Украине. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал ужесточение мер в стране.

— Думаю, локдаун надо вводить как можно быстрее. Не нужно прятаться за политическими лозунгами и удобными формулировками. Речь идет о значительных рисках для здоровья украинцев, — отметил он.

Такой же позиции придерживается и инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

— Три недели — это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике, — уточнила спикер.

А в Минздраве напомнили о проблеме с койками для больных коронавирусом. Ранее глава ведомства Максим Степанов заявлял, что невозможность системы здравоохранения справляться с количеством пациентов с Covid-19 может послужить толчком к усилению мер.

— В Украине для лечения больных Covid-19 отведено 57 446 коек, из них обеспечено кислородом 27 482 койки. Сейчас осталось 13 653 свободных койки, — рассказал глава Минздрава.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 26 ноября, в стране за последние сутки от болезни умерли 225 пациентов.

В то же время выздоровели за день более 9 тыс. человек.

Подробнее о коронавирусе в Украине и мире читайте на Фактах ICTV.