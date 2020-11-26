На портале Дія появился профиль избирателя, где можно найти всю необходимую информацию. Благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей, в э-кабинете гражданина доступна информация о:
- месте регистрации;
- адресе голосования;
- адресе избирательной комиссии.
Это позволяет пользователям портала Дія быстро проверить себя в списке избирателей, узнать правильный избирательный адрес, найти всю информацию о выборах, если приглашение на голосование потерялось.
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Накануне украинцам разрешили обращаться в кассы банков с э-паспортами. Поэтому уже с 1 декабря 2020 года можно будет проводить кассовые операции с помощью электронных документов в приложении Дія.
Цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента. Кроме того, в кассу можно будет обратиться с бумажными документами или ID-картой.