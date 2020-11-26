За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по позициям ЗСУ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Так, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать украинских бойцов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет наемники применили неподалеку Водяного.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

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О нарушении режима прекращения огня и использования вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных мин через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Ранения украинского военного

Огнестрельное ранение украинский военный получил от пули снайпера вблизи населенного пункта Авдеевка.

Из-за срочной госпитализации раненого украинская сторона не открывала огонь. Об инциденте уже сообщили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).