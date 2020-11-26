У Верховную Раду внесут новый проект закона об ответственности за ложь в электронных декларациях. В парламенте планируют восстановить ст. 366-1 Уголовного кодекса — декларирование ложной информации.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский в эфире украинского телеканала. Он считает, что законопроект рассмотрят на следующей пленарной неделе.

— На этой неделе статья УК будет внесена в парламент, — рассказал нардеп.

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Также нардеп выразил мнение, относительно возможной отставки главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он отметил, что у него нет никаких моральных факторов, по которым он бы ушел с должности.

Вениславский не исключает вероятности отставки всего состава Конституционного суда. Он отметил, что Верховная Рада будет голосовать за отставку суда, если будет такая возможность.

НАПК предлагает новые наказания за ложь в декларации

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции настаивают, что за умышленное указание ложных сведений более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы. При таких условиях должностные лица будут иметь конкретную мотивацию для добродетельной заполнения декларации.