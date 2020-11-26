Коронавирус в Украине 26 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в результате осложнений от Covid-19 умерли 225 пациентов, выздоровели — более 9 тыс. Осуществлено тестирований за сутки — 76,9 тыс.

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Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.

Коронавирус в областях:

м. Киев — 64 019 случаев;

Винницкая область — 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область — 33 115 случаев;

Донецкая область — 21 344 случая;

Житомирская область — 27 926 случаев;

Закарпатская область — 22 425 случаев;

Запорожская область — 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;

Киевская область — 34 241 случай;

Кировоградская область — 4 706 случаев;

Луганская область — 5 925 случаев;

Львовская область — 43 611 случаев;

Николаевская область — 16 731 случай;

Одесская область — 40 535 случаев;

Полтавская область — 20 204 случая;

Ровенская область — 29 320 случаев;

Сумская область — 25 662 случая;

Тернопольская область — 26 752 случая;

Харьковская область — 53 433 случая;

Херсонская область — 9 345 случаев;

Хмельницкая область — 27 703 случая;

Черкасская область — 20 668 случаев;

Черновицкая область — 32 492 случая;

Черниговская область — 16 485 случаев.

Для сравнения, коронавирус в Украине 25 ноября подтвердили у 13 882 человека, среди которых 684 ребенка и 615 медработников.

За сутки было зафиксировано 229 летальных случаев.