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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Рекордные 15 тыс. за сутки: в Украине зарегистрировали 677 тыс. случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в результате осложнений от Covid-19 умерли 225 пациентов, выздоровели — более 9 тыс. Осуществлено тестирований за сутки — 76,9 тыс.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.

Коронавирус в областях:

  • м. Киев — 64 019 случаев;
  • Винницкая область — 16 370 случаев;
  • Волынская область -22 906 случаев;
  • Днепропетровская область — 33 115 случаев;
  • Донецкая область — 21 344 случая;
  • Житомирская область — 27 926 случаев;
  • Закарпатская область — 22 425 случаев;
  • Запорожская область — 27 226 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;
  • Киевская область — 34 241 случай;
  • Кировоградская область — 4 706 случаев;
  • Луганская область — 5 925 случаев;
  • Львовская область — 43 611 случаев;
  • Николаевская область — 16 731 случай;
  • Одесская область — 40 535 случаев;
  • Полтавская область — 20 204 случая;
  • Ровенская область — 29 320 случаев;
  • Сумская область — 25 662 случая;
  • Тернопольская область — 26 752 случая;
  • Харьковская область — 53 433 случая;
  • Херсонская область — 9 345 случаев;
  • Хмельницкая область — 27 703 случая;
  • Черкасская область — 20 668 случаев;
  • Черновицкая область — 32 492 случая;
  • Черниговская область — 16 485 случаев.

Коронавирус в Украине 26 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Для сравнения, коронавирус в Украине 25 ноября подтвердили у 13 882 человека, среди которых 684 ребенка и 615 медработников.

За сутки было зафиксировано 229 летальных случаев.

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