Коронавирус в Украине 26 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.
Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.
За минувшие сутки в результате осложнений от Covid-19 умерли 225 пациентов, выздоровели — более 9 тыс. Осуществлено тестирований за сутки — 76,9 тыс.
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Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.
Коронавирус в областях:
- м. Киев — 64 019 случаев;
- Винницкая область — 16 370 случаев;
- Волынская область -22 906 случаев;
- Днепропетровская область — 33 115 случаев;
- Донецкая область — 21 344 случая;
- Житомирская область — 27 926 случаев;
- Закарпатская область — 22 425 случаев;
- Запорожская область — 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;
- Киевская область — 34 241 случай;
- Кировоградская область — 4 706 случаев;
- Луганская область — 5 925 случаев;
- Львовская область — 43 611 случаев;
- Николаевская область — 16 731 случай;
- Одесская область — 40 535 случаев;
- Полтавская область — 20 204 случая;
- Ровенская область — 29 320 случаев;
- Сумская область — 25 662 случая;
- Тернопольская область — 26 752 случая;
- Харьковская область — 53 433 случая;
- Херсонская область — 9 345 случаев;
- Хмельницкая область — 27 703 случая;
- Черкасская область — 20 668 случаев;
- Черновицкая область — 32 492 случая;
- Черниговская область — 16 485 случаев.
Для сравнения, коронавирус в Украине 25 ноября подтвердили у 13 882 человека, среди которых 684 ребенка и 615 медработников.
За сутки было зафиксировано 229 летальных случаев.