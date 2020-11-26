PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

В Украине осталось почти 14 тыс. свободных коек для пациентов с Covid-19

В Украине осталось 13 653 свободных койки для пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— В Украине для лечения больных Covid-19 отведено 57 446 коек, из них обеспечено кислородом 27 482 кровати. Сейчас осталось 13 653 свободных койки, — рассказал глава Минздрава.

Читайте: Кабмин выделил 60 млн грн на закупку кислорода для больниц Черниговщины

По словам Степанова, действительно есть проблемы с кроватями в некоторых регионах. Данные об обеспечении больниц кроватями и кислородом обновляются ежедневно.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще в 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в результате осложнений от Covid-19 умерли 225 пациентов, выздоровели — более 9 тыс. Осуществлено тестирований за сутки — 76,9 тыс.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка