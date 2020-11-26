В Украине осталось 13 653 свободных койки для пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— В Украине для лечения больных Covid-19 отведено 57 446 коек, из них обеспечено кислородом 27 482 кровати. Сейчас осталось 13 653 свободных койки, — рассказал глава Минздрава.

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По словам Степанова, действительно есть проблемы с кроватями в некоторых регионах. Данные об обеспечении больниц кроватями и кислородом обновляются ежедневно.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще в 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в результате осложнений от Covid-19 умерли 225 пациентов, выздоровели — более 9 тыс. Осуществлено тестирований за сутки — 76,9 тыс.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.