Вакцинация не спасет Украину от коронавируса — исследование

Киевская школа экономики отмечает, что сейчас в Украине самый высокий в Европе темп заболеваемости коронавирусом.

Вторая волна пандемии все еще набирает обороты, тогда как в Европе она стабилизировалась, говорится в исследовании КШЭ.

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Эксперты говорят, что Украина движется между двумя худшими сценариями распространения коронавируса:

желтым сценарием (26 тыс. смертей), по которому карантин выходного дня сработает;

черным сценарием (33 тыс. смертей), если действующий карантин не сработает.

— Критическая нагрузка на больницы возможно в декабре 2020 года, — прогнозируют эксперты.

Пока остается вероятным любой из трех возможных сценария по смертности в условиях карантина выходного дня.

Вакцинация в Украине

При идеальных условиях, вакцинация только одной группы риска в Украине продлится полгода. В Украине ориентировочно 13,5 млн человек старше 55 лет, которые есть в группе риска. Даже в идеальном мире, когда все 6 580 амбулаторий семейной медицины в Украине ежедневно будут вакцинировать постоянный поток пациентов по восемь часов в день без перерывов и выходных, это будет продолжаться шесть месяцев.

Это всего 36% населения, и не гарантирует установление коллективного иммунитета.

Для развертывания дополнительных пунктов вакцинации, чтобы увеличить пропускную способность, необходимы дополнительные медицинские кадры.

Рекомендации КШЭ

Эксперты отмечают, что карантин выходного дня, скорее всего, не даст ожидаемого эффекта на распространение коронавируса. Он лишь отложит дату введения более жесткого локдауну.

Анализ практики европейских стран и эпидемической ситуации в Украине свидетельствует — локдаун нужно вводить уже сегодня на один месяц.

Вакцинация в ЕС

23 ноября стало известно, что Оксфордская вакцина против коронавируса показала 70% эффективности.

По словам исследователей, их препарат дешевле, чем вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые показали 95% защиты — стоимость от $4 до $5.

Источник: КШЭ