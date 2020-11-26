26 ноября в Украине чтят память Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей христианства.
26 ноября — какой сегодня праздник
Во многих странах мира отмечают Всемирный день информации. Дате 26 ноября для празднования этого дня выбрала Международная академия информатизации.
Также в этот день предлагают почтить работников одной из древнейших профессий — сапожников.
26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник ремесленников, занимающихся шитьем и ремонтом обуви.
Именины 26 ноября
26 ноября именины отмечают: Герман, Иван, Иоанн, Григорий, Василий.
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Приметы на 26 ноября
- деревья покрылись инеем — по приметам, будет урожайный год;
- зайцы бегут из леса — будет холодно;
- каркают вороны — жди оттепели;
- если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай;
- людям, чьи имена начинаются на букву “И”, в этот день улыбнется удача.
Что нельзя делать 25 ноября
- 26 ноября не принято работать;
- на Златоуста нельзя ругаться, сплетничать, врать, уговаривать.
Календарь церковных праздников
Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в нашем материале.