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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Всемирный день информации и День сапожника: какой праздник 26 ноября

26 ноября в Украине чтят память Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей христианства.

26 ноября — какой сегодня праздник

Во многих странах мира отмечают Всемирный день информации. Дате 26 ноября для празднования этого дня выбрала Международная академия информатизации.

Также в этот день предлагают почтить работников одной из древнейших профессий — сапожников.

26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник ремесленников, занимающихся шитьем и ремонтом обуви.

Именины 26 ноября

26 ноября именины отмечают: Герман, Иван, Иоанн, Григорий, Василий.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 26 ноября

  • деревья покрылись инеем — по приметам, будет урожайный год;
  • зайцы бегут из леса — будет холодно;
  • каркают вороны — жди оттепели;
  • если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай;
  • людям, чьи имена начинаются на букву “И”, в этот день улыбнется удача.

Что нельзя делать 25 ноября

  • 26 ноября не принято работать;
  • на Златоуста нельзя ругаться, сплетничать, врать, уговаривать.

Календарь церковных праздников

Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в нашем материале.

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