26 ноября в Украине чтят память Иоанна Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей христианства.

26 ноября — какой сегодня праздник

Во многих странах мира отмечают Всемирный день информации. Дате 26 ноября для празднования этого дня выбрала Международная академия информатизации.

Также в этот день предлагают почтить работников одной из древнейших профессий — сапожников.

26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник ремесленников, занимающихся шитьем и ремонтом обуви.

Именины 26 ноября

26 ноября именины отмечают: Герман, Иван, Иоанн, Григорий, Василий.

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Приметы на 26 ноября

деревья покрылись инеем — по приметам, будет урожайный год;

зайцы бегут из леса — будет холодно;

каркают вороны — жди оттепели;

если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай;

людям, чьи имена начинаются на букву “И”, в этот день улыбнется удача.

Что нельзя делать 25 ноября

26 ноября не принято работать;

на Златоуста нельзя ругаться, сплетничать, врать, уговаривать.

Календарь церковных праздников

Декабрь считается одним из самых богатых периодов на различные праздничные дни. Праздники начинаются с 1 декабря на когда чествуют Романа.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите в нашем материале.