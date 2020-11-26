Вынужден работать дистанционно: Разумков повторно получил положительный ПЦР-тест

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вынужден находиться на самоизоляции дома, поскольку повторно получил положительный тест на коронавирус.

— Чувствую себя значительно лучше, но результат теста до сих пор положительный. Поэтому вынужден дистанционно работать над вопросами, которые будут рассматриваться на следующей пленарной неделе.

Спикер отметил, что до сих пор не решенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса провела уже пять заседаний и согласовала ряд ключевых позиций.

По его словам, главные из них — возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

— Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенства права. Кроме того, ждем от Кабинета Министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много.

Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но Дмитрий Разумков выразил надежду, что удаленный формат работы в комитетах и отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину.

23 ноября о своем выздоровлении от коронавируса сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, из Феофании уже выписали главу Офиса президента Андрея Ермака.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще у 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в результате осложнений от Covid-19 умерло 225 пациентов, выздоровели — более 9 тыс. Осуществлено тестирований за сутки — 76,9 тыс.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.