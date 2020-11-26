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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Как вызвать мобильную бригаду для Covid-теста — объяснение Минздрава

Граждане могут вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование через контакт-центр Минздрава.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— С сегодняшнего дня каждый может через контакт-центр Минздрава заказать мобильную бригаду, если есть симптомы коронавирусной болезни.

Если вы не можете дозвониться своему семейному врачу, надо также позвонить в центр, чтобы бригада взяла у вас мазок, для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть Covid-19, — отметил глава Минздрава.

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Степанов отметил, что через контакт-центр нельзя вызвать скорую. Алгоритм ее вызова остался без изменений — через 103.

Телефон центра Минздрава: 0 800 60 20 19.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 26 ноября коронавирус в Украине обнаружили еще в 15 331 человека, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине зарегистрировано 677 189 случаев инфицирования.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве — 62 620, на Харьковщине — 52 538 и Львовщине — 42 874.

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