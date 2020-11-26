Зеленский приехал в родной город и показал родителей

Президент Владимир Зеленский приехал в свой родной город Кривой Рог и сделал фото со своими родителями за семейным столом.

Соответствующее фотографию он опубликовал в Facebook.

— Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!, — написал он.

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На фото президент сидит на кухне, за семейным столом вместе с родителями Александром и Риммой Зеленскими, а на столе накрыт ужин.

Зеленский выздоровел от Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса. С 23 ноября он вышел на работу в обычном режиме.

9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Президент лечился в Феофании, ему предоставили стандартный лечебный пакет, который стоит 7,8 тыс. грн.

Источник: Владимир Зеленский