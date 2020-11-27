Альтернативные к Дія City проекты законов консервируют нынешние условия сотрудничества между работодателем и работником, игнорируя вопросы ответственности и социальной защиты в отрасли. Об этом сообщает заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По мнению Борнякова, существенным недостатком представленных законопроектов является отсутствие современных международных норм корпоративного права, в частности элементов английского права и механизмов защиты интеллектуальных прав.

— Альтернативные законопроекты содержат детальное описание существующей модели работы с ФЛП. Эти нормы распространяются на резидентов специального правового режима в сфере ИТ и другие ИТ-компании за пределами Дія City. Отсутствие или сведение к нескольким абзацам концепции GIG, что делает ее практическое применение невозможным. Напомню, что разработанная нами концепция GIG-контрактов сохраняет налоговую нагрузку, аналогичную нагрузке на ФЛП, предоставляет работникам социальные гарантии, позволяет иностранным специалистам получать вид на жительство и создает предпосылки к привлечению инвестиций, — отметил замминистра.

По мнению Александра Борнякова, при запуске Дія City важно достичь баланса интересов государства и бизнеса. Зато предложенный законопроект №4303-1 создает слишком высокие риски злоупотреблений властными полномочиями при решении вопроса о получении или потере статуса резидента.

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В то же время законопроект №4303-2 создает основания для того, что общий срок потери резидентства будет радикально увеличен, что дискредитирует функциональность нового предложенного режима, уверяет Борняков.

— Хочу еще раз сказать, что мы работаем в постоянном диалоге с индустрией и сейчас остаемся открытыми для обсуждения и поиска общих знаменателей, хотя договоренности уже нарушались определенными игроками. Также добавлю, что есть целый ряд положений, которые мы готовы принять и интегрировать в доработанный законопроект №4303, ведь мы точно настроены на создание таких условий, при которых Украина выйдет на новый уровень развития экономического роста, — подчеркнул Александр Борняков.

Ранее в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты №4303 О стимулировании развития цифровой экономики в Украине и №4305 О внесении изменений в уголовное законодательство по особому порядку проведения служебного расследования уголовного преступления с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики.

Разработанные проектным офисом Дія City законопроекты призваны запустить специальный правовой режим Дія City для развития отечественного рынка IT, а также исключить возможность силового давления на отрасль.

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