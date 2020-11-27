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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Доллар продолжает расти: курс валют в Украине на 27 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 27 ноября.

Курс доллара установлен на уровне 28,44 грн/$, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Также на 6 копеек вырос курс евро до 33,84 грн/€.

К слову, такой же курс валют будет действовать и на выходные — 28 и 29 ноября.

Курс валют в Украине от НБУ на 27.11:

  • $1 — 28,4428 грн;
  • €1 — 33,8455;
  • 1 польский злотый — 7,5632 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7594 грн.

Курс валют НБУ на 27 ноября 2020 в Украине

Курс валют в Украине

Из-за колебаний курса гривны в Украине граждане страны стали больше вкладов делать в долларах и евро.

Такая тенденция наблюдалась во время третьего квартала 2020 года, отчитывались в НБУ.

Другие новости о курсе валют в Украине читайте на Фактах ICTV.

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