Глобальный кризис в энергетике на фоне COVID-19 — эксперты

Отказ канадской Vermilion Energy от участия в совместных с группой Нафтогаз проектах по освоению Балаклийского и Ивановского нефтегазоносных участков говорит о низком интересе инвесторов к разработке месторождений в Украине. Об этом говорит партнер CMS Cameron McKenna Виталий Радченко.

— Сейчас в связи с падением цен на нефть в мире компания не могла больше оставаться в проекте. Тем более, что она сама подешевела, у нее значительно упала цена на акцию, — отметил Радченко. При этом он подчеркнул, что проблем с Нафтогазом и Укргаздобычей не было.

С ним согласен и основатель EXPRO Consulting Геннадий Кобаль.

— Откровенно, я думаю, что шансы привлечь серьезных западных инвесторов – минимальные. Рекордное снижение цен на газ привело к тому, что нефтегазовые компании потеряли значительную часть своей капитализации, — говорит эксперт. Он подчеркивает, что фактически все зарубежные нефтегазовые компании работают в убыток.

В этих условиях решение правительства отдать Черноморский шельф Укргаздобыче, учитывая отсутствие успеха с международными инвесторами, можно считать полностью логичным, отмечает Радченко.

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— Мы общались сейчас со многими нормальными настоящими, продуктовыми, зарубежными нефтегазовыми инвесторами. Работали с ними над тем, чтобы заинтересовать их Черноморским шельфом. Так вот: территория рассматривается как спорная и опасная. Никто из настоящих инвесторов не придет туда бурить, поскольку это может закончиться конфликтом с Россией. Поэтому отдать шельф для исследований государственной газовой компании — это логичное решение, на мой взгляд, — уверен Радченко.

Кобаль добавил, что за последние четыре года состоялось несколько конференций, посвященных разработке шельфа. И, несмотря на то, что приглашалось множество компаний, интерес неизменно высказывала только Укргаздобыча.

Напомним, канадская компания Vermilion Energy решила отказаться от участия в совместных с группой Нафтогаз проектах по освоению Балаклийского и Ивановского нефтегазоносных участков.

Причина отказа – падение цен на газ и нефть, пандемия коронавируса и глобальный экономический спад.

Ранее мы писали о том, что Нафтогаз назвал цену газа для потребителей в декабре.

Источник: УНИАН