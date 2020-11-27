Главы фракций в субботу встречаются в Раде – повестка

В Верховной Раде на субботу, 28 ноября, на 11.00 спикер парламента назначил совещание глав фракций.

Об этом сообщил в соцсети народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, на него также приглашены премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Железняк отметил, что встреча состоится офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

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– Тема – работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о бюджете 2021, законах по конституционному кризису, о назначении главы НАБУ, о поддержке бизнеса и отсрочке РРО, – уточнил нардеп.

Проект госбюджета 2021 в Раде

27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил согласованный с МВФ проект главной сметы страны.